Im Landkreis Leipzig sind mutmaßliche Betrüger unterwegs, die sich als Corona-Tester ausgeben. Laut Polizei versuchten zwei Männer einen 58-Jährigen in Beucha bei Brandis auszurauben. Der Mann erhielt am späten Abend einen Anruf mit unterdrückter Nummer. Man wies ihn darauf hin, dass ein Bekannter an Corona erkrankt wäre und deshalb im Krankenhaus liege. Man würde nun so schnell wie möglich zu dem 58-Jährigen ein Team nach Hause schicken, um auch ihn auf eine eventuelle Corona-Infizierung zu testen.