Die Luftfracht hingegen war von der Krise deutlich weniger betroffen - in Leipzig/Halle stieg das Frachtaufkommen sogar um vier Prozent auf rund 634.000 Tonnen. Das zeige, dass der Flughafen im Kampf gegen die Corona-Pandemie eine zentrale Stellung bei der Versorgung der Bevölkerung einnehme, so das Unternehmen. Allein im Juni stieg der Frachtumschlag in Leipzig/Halle Airport im Vergleich zum Vorjahr um 16,1 Prozent.



Der Airport an der Landesgrenze zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt ist Deutschlands zweitgrößter Frachtflughafen nach Frankfurt am Main und vor Köln. Viele Airlines setzen in Corona-Krise ihr nicht benötigen Jets für die Langstrecke ersatzweise für Frachtflüge ein.