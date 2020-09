Die Leipziger Buchmesse findet im kommenden Jahr erst Ende Mai statt. Die Veranstalter haben den ursprünglichen Termin im März somit um zwei Monate verschoben. Direktor Oliver Zille erklärte, das neue Datum in der wärmeren Jahreszeit gebe den Messemachern in der Corona-Pandemie mehr Flexibilität. So könne der Außenbereich des Messegeländes mit genutzt werden. Außerdem gebe es mehr Möglichkeiten für das Lesefestival "Leipzig liest" und die dazugehörige Comicmesse Manga-Comic-Con. Das Konzept werde jetzt schrittweise verfeinert. Die Aussteller sollen Ende September über Details informiert werden.