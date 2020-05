Nach der wochenlangen Corona-Zwangspause startet am Wochenende wieder die Fußball-Bundesliga. Am Sonnabend erwartet RB Leipzig am Nachmittag den SC Freiburg. Die Wiederaufnahme des Spielbetriebes läuft in Zeiten von Corona unter strengen Auflagen. Unter anderem hat der gastgebende Club darauf zu achten, dass zeitgleich maximal etwa 300 Personen auf dem gesamten Gelände anwesend sind. Zuschauer sind generell nicht gestattet. Und auch vor dem Stadion wird darauf geachtet, dass sich keine Fans ansammeln. Sollten sich doch Fans einfinden, droht laut sächsischem Innenministerium der Spielabbruch.