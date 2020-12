Regina Kühne und Thomas May haben sich zweieinhalb Monate nicht sehen können. Es war eine Zeit des Hoffens und Bangens. Schuld war das Coronavirus. Bildrechte: MDR/Katharina Pritzkow

Für Thomas May war es wohl das härteste Jahr seines Lebens. Dass er kurz vor Weihnachten so lebensfroh und relativ fit in seinem Wohnzimmer auf dem Sofa sitzt, hätten seine Ärztinnen und Ärzte wohl nicht für möglich gehalten. "Die hatten mich schon aufgegeben", erzählt er. Der 68-Jährige ist Krebspatient - Mitte Dezember 2019 hat er die Diagnose erhalten. Doch in den darauffolgenden Monaten hat er neben Tumore auch Covid-19 bekämpfen müssen. Es war knapp.

Nebenwirkungen der Chemotherapie?

Nach der Schreckensmeldung Darmkrebs war schnell klar, wie es weitergehen sollte: Operation und anschließende Chemotherapie sollten dem Leipziger helfen, gesund zu werden. Acht Wochen lag er im Frühjahr im Krankenhaus. Nachdem es ihm erst besser geht, merkt May, dass er immer schwächer wird. "Aber wenn Sie nach Wochen gesagt kriegen, Sie können nach Hause, dann gehen Sie. Ich habe mir gesagt, das wird zu Hause schon. Das würde wohl jeder so machen, glaube ich. Es ging mir dann aber von Tag zu Tag schlechter." Zuerst machen die Ärzte die Nebenwirkungen der Chemotherapie dafür verantwortlich. Doch nach einigen Tagen geht nichts mehr: Seine Ehefrau Regina Kühne ruft den Rettungswagen.

In der Klinik infiziert

In den folgenden Tagen stellt sich heraus: Thomas May hat Covid-19. Er muss sich in den letzten Tagen seines ersten Klinikaufenthalts mit dem Coronavirus infiziert haben.

Ich hatte Gliederschmerzen. Und ich hatte das Gefühl, da steckt ein heißes Backblech hinten in meinem Hemd. Es war dieser brennende Schmerz beim Atmen. Dann musste ich beatmet werden - mit einem Helm. Thomas May

Durch den sogenannte Atemhelm wird Luft von einer Maschine in seine Lungen hineingepresst, erzählt er. Diese Beatmung dauert 16 Stunden am Tag und ist für May eine Qual. Er kann nicht mehr selbst atmen, hat kein Kontrolle.

"Es ist wie ertrinken"

"Ich wünsche das niemandem", erzählt May. "Ich bin Taucher und es ist das Gefühl, dass bei 40 Metern Tiefe die Flasche alle ist. Du weißt, du schaffst es nicht mehr hoch. Es ist wie ertrinken." Die Beatmung mit Helm reicht bald nicht mehr aus. Die Lunge kollabiert und die Mediziner im Leipziger Uniklinikum versetzen May ins künstliche Koma. Es ist für seine Ehefrau eine harte Probe: "Ich hatte ja gedacht, es ginge ihm schon besser. Ich war selbst in Quarantäne und durfte nicht hin. Und dann wurde gesagt: Wir legen ihn ins Koma." Täglich erhält Regina Kühne von den Ärzten und Schwestern am Telefon Auskunft. Doch die Mediziner haben bald kaum noch Hoffnung.

Auf der Intensivstation des Leipziger Uniklinik kämpfen die Ärzte um Thomas Mays Leben. Mit Erfolg. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Lunge, Nieren, Herz

Erst versagt die Lunge, dann die Nieren. Mays Frau ist jetzt Ansprechpartnerin für die Ärzte. "Sie haben gefragt: Was sollen wir machen, wenn das dritte Organ versagt, das Herz?", erzählt die 66-Jährige. "Ich wusste es nicht. Wir haben nie über eine Vorsorgevollmacht gesprochen. An sowas haben wir nicht gedacht!" Am Ende hilft eine Pflegerin bei der Entscheidung, denn die Prognose der Ärzte ist hart: Versagt auch noch das Herz, würde ihr Mann mit großer Wahrscheinlichkeit ein Pflegefall werden. "Ich wusste, das wollte er nicht. Und ich möchte nicht, dass er in der Ecke sitzt und mich weder sieht noch hört. Das hat die Schwester so aufgeschrieben und mir damit eine große Last genommen: Ich musste nicht aussprechen, dass er nicht reanimiert werden soll", erinnert sich die Rentnerin.

Wirre Träume

Thomas May bekommt von alledem nichts mit. Bereits einige Tage vor dem Koma setzen seine Erinnerungen aus - zumindest was das Leben im Krankenhaus angeht. Während des künstlichen Komas ist der Corona-Patient in einer nicht enden wollenden Reihe von Träumen gefangen. "Ich bin mit dem Orient-Express gefahren, war in der Wüste, hatte das Gefühl, mir gefriert das Wasser in der Lunge", beschreibt er seine Träume.

Ich war auf meiner eigenen Trauerfeier, immer wieder sind mir Menschen begegnet, mit denen ich irgendwann mal was zu tun hatte. Und ja, ich habe das Licht gesehen. Es war in einem Wald - wie Taschenlampen. Ich sollte reingehen. Thomas May

Doch bevor er Richtung Licht gehen kann, sieht May etwas anderes: "Ein kleiner Junge hat gesagt, ich soll sein Fahrrad reparieren. Und da bin ich dort lang gegangen. Und irgendwann kam eine Gestalt aus dem Nebel auf mich zu und meinte: 'Drücken Sie mal meine Hand!'"

"Ich konnte nichts mehr"