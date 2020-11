Eine Polizeikette sperrte den Ring am Wintergartenhochhaus ab. Der schwarz gekleidete Mann in der Bildmitte heizte die Stimmung mit Zurufen an die drängelnde Menschenmasse vor der Polizeikette an. Wenige Augenblicke später sprühte die Polizei Pfefferspray in Richtung des skaniderenden Mannes. Bildrechte: MDR