Mein Dank geht an die vielen Menschen, die ein starkes Zeichen gegen Antidemokraten und Verschwörungsideologinnen und -ideologen gesetzt habe, indem sie sich dem Aufzug durch die Innenstadt entgegengestellt haben. Das ist einmal mehr der Beleg, dass vor allem eine starke Zivilgesellschaft das wirksamste Mittel im Kampf gegen die Feinde unserer Demokratie ist.

Die Leipziger CDU sieht die Durchführung der Demonstration als grundsätzlich kritisch an. Jede größere Menschenansammlung sei derzeit ein "potentieller Spreader", so der Sprecher Eric Buchmann. "Von der Stadt als oberste Versammlungsbehörde sollten künftig alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um solche Veranstaltungen zu untersagen," sagte Buchmann. "Versammlungsfreiheit ist ein hohes Gut, aber in der momentanen Situation ist jede Versammlung ein Risiko, das vermeidbar ist."