Die Polizei hat angekündigt, zu den Demonstrationen in Leipzig am Sonnabend mit einer Großzahl von Einsatzkräften vor Ort zu sein. Einsatzleiter Frank Gurke teilte mit, dass Beamte aus acht Bundesländern zur Unterstützung anreisten. Außerdem seien die Bundespolizei und das Landeskriminalamt im Einsatz. Eine genaue Zahl wollte der Einsatzleiter auf Nachfrage nicht mitteilen. Neben Hubschraubern und Überwachungskameras seien zudem Wasserwerfer im Einsatz.

Ordnungsbürgermeister Heike Rosenthal bezeichnete das Versammlungsgeschehen am Sonnabend in Leipzig vorab als herausfordernd. Es gebe nicht nur eine große Anzahl an Versammlungen, auch die Pandemie sei eine Herausforderung. Laut Rosenthal gibt es im gesamten Stadtgebiet 27 angezeigte Veranstaltungen. Neben der sogenannten Querdenken-Demonstration seien weitere Anmeldungen beim Ordnungsamt eingegangen. Darunter auch sieben Gegenveranstaltungen. Einige von ihnen finden den Angaben zufolge unter Auflagen in der Innenstadt statt. Beispielsweise sei die Teilnehmerzahl beschränkt und sie dürfen nur stationär stattfinden.