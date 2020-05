Am Sonnabend haben in Leipzig erneut Gegner der Corona-Beschränkungen in der Innenstadt demonstriert. An der "Versammlung für die Freiheit" nahmen Polizeiangaben zufolge 300 Menschen teil. Zuvor hatte sich ein Demonstrationszug aus dem Stadtteil Connewitz mit rund 250 Teilnehmenden in Bewegung gesetzt, um gegen "Verschwörungstheorien und rechte Hetze" zu protestieren. Beide Lager trafen sich auf dem Marktplatz. Es blieb friedlich.