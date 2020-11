"Leipzig nimmt Platz" rechnet diesmal mit deutlich mehr Rechtsextremen auf der Gegenseite als bei der Demonstration am 7. November in Leipzig. Unter anderem sei in Berlin am Mittwoch durch Jürgen Elsässer, Chefredakteur des Magazins Compact, dazu aufgerufen worden, nach Leipzig zu kommen, erklärt SPD-Politikerin Irena Rudolph-Kokot. Sie spricht ebenfalls für "Leipzig nimmt Platz". Das Magazin Compact gilt als verschwörungsideologisch.