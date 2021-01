Dieses Jahr leider keine Gamingfans auf der Messe. Constantin Strobel und seine Kolleginnen und Kollegen haben die DreamHack in diesem Jahr coronabedingt in den virtuellen Raum verlegt.

Bildrechte: DreamHack Leipzig

In Leipzig ist die dreitägige Gaming-Messe DreamHack Leipzig gestartet. Unter dem Motto "Back to the roots" sind alle Computerspielefans aufgerufen, das Festival in die eigenen vier Wände zu holen. "Sonst kamen immer alle zu uns, jetzt kommen wir zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern", erklärt Projektmanager Constantin Strobel MDR SACHSEN. Drei Tage lang soll online mit- und gegeneinander gespielt werden.