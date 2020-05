Die Auswirkungen der Corona-Krise durchkreuzen Leipzigs Pläne für ein 365-Euro-Ticket im öffentlichen Nahverkehr. Wie die Deutsche Presseagentur unter Berufung auf ein Interview mit Leipzig Oberbürgermeister Burkhard Jung in der Leipziger Volkszeitung mitteilte, sei derzeit nicht klar, wie das Vorhaben finanziert werden solle.

Die gesunkenen Fahrgastzahlen sowie die ausbleibenden Einnahmen aus Fahrkartenverkäufen während der Pandemie seien der Grund für die Verzögerung, so Jung. Die Leipziger Verkehrsbetriebe steuerten demnach in diesem Jahr auf ein Defizit in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrags zu.