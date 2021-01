Das Angebot richtet sich den Angaben zufolge an Personal in Kindertagesstätten, Pflegeeinrichtungen und Apotheken, aber auch Mitarbeiter in größeren Unternehmen. In einem ersten Schritt würden theoretische Grundlagen vermittelt, wie Rechtsgrundlagen, Arbeitsschutz und der Ablauf des Verfahrens. Außerdem zeige medizinisches Fachpersonal den Teilnehmern, wie die persönliche Schutzausrüstung angelegt werde und wie der Abstrich zu nehmen sei. Laut DRK-Sprecher Kranich dauert der Kurs rund eine Stunde. Es gibt entsprechende Kurse auch im DRK-Bildungswerk Dresden.

Bevor im Tandem-Verfahren mit dem Kurspartner das Abstrichnehmen geübt wird, gibt es Probeläufe an der Puppe. Bildrechte: MDR/Barbara Brähler