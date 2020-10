Mit viel Ruhe durch die Läden in der Innenstadt streifen, bummeln und schöne Dinge entdecken - so sah Einkaufen früher aus. Doch schon seit Jahren füllen immer mehr Menschen mit wenigen Klicks den Einkaufswagen am Smartphone oder Tablet. Das Ergebnis von immer weniger Kundschaft in den Städten ist deutlich sichtbar: große Ketten dominieren das Stadtbild, inhabergeführte Geschäfte haben es schwer. Doch sie alle trifft zurzeit die Corona-Pandemie mit all ihren Einschränkungen hart: Noch weniger Kunden kommen in die Geschäfte, das Bummeln fällt in diesem Jahr für viele Kunden aus.