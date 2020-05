Am Tag der Arbeit sind in Leipzig zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen. Insgesamt hatte das Leipziger Ordnungsamt acht kleine stationäre Kundgebungen unter Auflagen gestattet.

Im Leipziger Süden kam es zu einer Spontandemonstration, an der sich nach Polizeiangaben rund 200 Personen beteiligten. Das Ordnungsamt hatte die Demo zuvor genehmigt. In Connewitz löste sich der Demonstrationszug auf. Es blieb den Angaben zufolge friedlich.

Landtagsabgeordnete Juliane Nagel, begrüßte die Spontandemo. "Ich finde es klasse, dass sich die Menschen auch in diesen Zeiten das Recht auf Versammlungsfreiheit nicht nehmen lassen", sagte die Veranstalterin der Kundgebung. Die Einschränkung seien in Sachsen zu hart. "Wenn Menschen zu Hunderten bei Amazon arbeiten, wenn Menschen wieder einkaufen gehen können, dann verstehe ich nicht, warum die Versammlungsfreiheit so eingeschränkt wird." Auch große Veranstaltungen seien in Corona-Zeit möglich, wenn die Menschen verantwortungsvoll handelten.