Für das Spitzenspiel in der ersten Fußball-Bundesliga am Sonnabend zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund haben sich zwei Fanclubs - die Holy Bulls und die Leipzig Unified Bulls - etwas besonderes einfallen lassen: Eine Busfahrt zur Red-Bull-Arena und mit an Bord, ganz besondere Gäste.

Seit 2014 sind die Holy Bulls als offizieller Fanclub des Bundesligisten RB Leipzig registriert, als christlicher Fanclub. 280 Mitglieder hat er - nicht alle glauben an Gott, mancher hat damit gar nichts am Hut. Alle vereint aber der Spaß am gemeinsamen Fußballgucken und zwar möglichst aller Spiele.



Anfang 2020 kauften sich die Holy Bulls mit Unterstützung von Sponsoren einen Reisebus, um damit zu Auswärtsspielen fahren zu können. Doch nur einmal kam das heilige Gefährt zum Einsatz, als RB Leipzig im Februar gegen Eintracht Frankfurt spielte. Dann machte das Coronavirus allen Fußballfans einen Strich durch die Rechnung. Seitdem stehen die Räder auch vom Holy-Bull-Bus still.