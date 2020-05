Zwei Monate war es ruhig rund um das Fitnesscenter in Leipzig-Plagwitz. Am Freitag konnte Crunchfit im Westen der Stadt seinen Betrieb wieder hochfahren. Gestürmt wurden Laufband, Hantelbank und Co allerdings nicht. Am Tag Eins nach der Corona-Zwangspause war es auf den gut 3.000 Quadratmetern Sportfläche recht leer. Nur eine Handvoll Sportler pro Etage, mehr waren an diesem Freitagmorgen noch nicht gekommen. Die, die da waren, hatten das so nicht erwartet.