Vier der sechs Freibäder in Leipzig können am dem 25. Mai öffnen. Nur die "Robbe" und das Ökobad in Lindenthal bleiben noch eine Woche länger geschlossen. Das Kinderbad in Gohlis öffnet traditionell zum Kindertag am 1. Juni und beim Ökobad dauern die Vorbereitungen länger. Denn der Badbesuch wird in diesem Jahr coronabedingt ein anderer.