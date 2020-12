Alle Plätze, die belegt werden dürfen, sind besetzt: Vor mancher Tür warten Kunden auf den nächsten freien Stuhl. Drinnen wird geschnippelt, rasiert und gestylt. Nicht nur in Leipzig haben die Friseure coronabedingt gerade Hochkonjunktur. Es ist der letzte Tag in diesem Jahr, an denen die Haarspitzen gekürzt und die grau-melierte Pracht mit Farbe aufgepeppt werden kann. "Es kommen mehr Kunden", erzählt ein Friseur in der Leipziger Südvorstadt. "Sie wissen, dass es der letzte Tag ist. Und wir müssen so schneiden, dass es einen Monat hält." Seine Kollegin ergänzt: "Es haben viele Leute angerufen, wir versuchen natürlich alle zu bedienen."