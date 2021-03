"Nein, ich habe keinen Termin diese Woche mehr, tut mir leid." Friseurmeister Stefan Erbe blättert in seinem dicken schwarzen Terminbuch. Links hält er das Telefon. "Ja, schon seit letzter Woche haben wir Termine vergeben. In drei Wochen? Ja, 10 Uhr, ich trage es ein. Danke, tschüss!" So geht es nun alle paar Minuten im Friseursalon Hair by Fauth im Leipziger Südwesten. Es ist Montagmorgen und der erste Tag, an dem Friseursalons seit dem Lockdown im Dezember wieder öffnen dürfen.