In der Fußballbundesliga empfängt RB Leipzig am Mittwochabend Hertha BSC. Die Leipziger wollen ihren ersten Heimsieg nach dem Neustart holen. Das Spiel beginnt 18.30 Uhr.

Wegen der coronabedingten Hygieneauflagen dürfen keine Fans das Spiel im Stadion verfolgen. Stattdessen geht es für einige in die Fußballkneipen. Andere wiederum halten sich an den Appell des Fanverbandes von RB Leipzig: Bleibt zu Hause, versammelt euch nicht am Stadion, verabredet euch nicht mit anderen zum Fußballgucken.