06.04.2020 | 16:30 Uhr Corona-Pandemie: Leipziger Kliniken lassen Väter bei Geburten außen vor

Hauptinhalt

Auch das Elternwerden verläuft in Sachsen wegen des Coronavirus derzeit anders als gewohnt. In den Krankenhäusern gelten für Väter strenge Besuchsregeln - einzelne Kliniken lassen keine Begleitung mehr zu, so etwa in Leipzig. Betroffene und Hebammen reagieren mit Unverständnis.