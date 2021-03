In einer Zweigstelle des Leipziger Gesundheitsamtes ist es offenbar zu Verstößen gegen bestehende Hygienekonzepte gekommen. Das geht aus gemeinsamen Recherchen von MDR SACHSEN und der Leipziger Volkszeitung (LVZ) hervor. Die Amtsleiterin des Gesundheitsamtes hat in einem Schreiben bestätigt, dass eine Ärztin im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin körpernahe Pflichtuntersuchungen an Kita-Kindern ohne Mund-Nasen-Schutz durchgeführt hatte.