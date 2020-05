Das Leipziger Gewandhaus hofft, in dieser Saison, kleinere Kammermusik-Abende durchführen zu können. Das entscheide das Haus, wenn eine neue Coronaschutzverordnung nach dem 20. Mai vorliege, sagte Gewandhaussprecher Dirk Steiner MDR SACHSEN. Fest steht schon jetzt: "Die 'Großen Concerte' müssen bis zum Ende der Spielzeit ausfallen", sagte Steiner. Denn bis zum 31. August 2020 sind in Sachsen alle Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern untersagt. Bis zum 20. Mai finden keinerlei Veranstaltungen im Gewandhaus zu Leipzig statt.

Der Kreuzkantor Roderich Kreile während des Adventskonzertes mit dem Dresdner Kreuzchor in Dresden. (Archivbild) Bildrechte: imago/Andreas Weihs

Unterdessen fürchten große deutsche Knabenchöre in der Corona-Pandemie um ihren Fortbestand. Wenn Proben, Gesangsunterricht und Konzerte wegen des Corona-Shutdowns noch länger ausfielen, seien die Ensembles in ihrer Existenz bedroht, heißt es in einem Aufruf, der auch vom Dresdner Kreuzchor unterzeichnet wurde. Mit anderen renommierten Chören u. a. aus Augsburg, Regensburg und Bad Tölz verlangen die Dresdner dringend klare Rahmenbedingungen und einen Zeitplan für die Wiederaufnahme von Proben und Konzerten - mit den notwendigen Vorsichtsmaßnahmen.