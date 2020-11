Die Musiker des Leipziger Gewandhaus-Orchesters gehen an diesem Wochenende mit einem Konzertbus auf Tour. Die erste Runde durch Leipzig startete nach Angaben des Orchesters am Sonnabendvormittag.

Die Musiker fahren in einem Doppeldecker-Bus, der sonst für Stadtrundfahren genutzt wird, zu verschiedenen Orten in Leipzig und Umgebung, zum Beispiel zu Pflege- und Sozialeinrichtungen. Auf dem offenen Oberdeck geben die Musiker dann vor Ort ein Konzert. Die Zuhörer könnten dann aus sicherer Entfernung zuhören, hieß es.

Im Gewandhaus seien Konzerte vorerst nicht möglich, so der Direktor. Man bringe aber mit dem Projekt Musikerinnen und Musiker des Orchesters an verschiedene Orte in Leipzig, um auch in diesen Zeiten Musik zur Freude der Menschen zu vermitteln. Auch an den kommenden Wochenenden seien weitere Touren geplant.