Die Stadt Leipzig will mit einem millionenschweren Rettungspaket die wirtschaftlichen Verluste durch die Corona-Pandemie ausgleichen. Geplant seien Hilfen in Höhe von insgesamt 68 Millionen Euro, sagte Finanzbürgermeister Torsten Bonew MDR SACHSEN. Er hat die entsprechende Ratsvorlage eingereicht, über die der Stadtrat nun entscheiden soll. "Wir haben uns gefragt, wie können wir die Verluste ausgleichen?", erklärte Bonew. "Und wollen wir das jetzt von Jahr zu Jahr machen? Wir haben uns dafür entscheiden: Wir sollen Luft zum Atmen geben."

30 Millionen soll die Leipziger Messe in den kommenden drei jahren erhalten, um die Verluste während der Corona-Pandemie auszugleichen. Bildrechte: Leipziger Messe/Grubitzsch

Das Geld soll vor allem an Eigenbetriebe der Stadt, Beteiligungsunternehmen und Stiftungen ausgezahlt werden. Der Beschlussvorlage zufolge könnten 30 Millionen Euro an die besonders betroffene Messe gehen. Andreas Knaut von der Leipziger Messe ist erleichtert über die geplante Hilfe und meint: "Wir sind sehr froh, dass wir Gesellschafter haben - also das Land Sachsen und die Stadt Leipzig - die unsere Situation kennen und uns den Rücken stärken. Das ist wertvoll in diesen schwierigen Zeiten. Beide stehen voll hinter uns." Ein bitterer Nachgeschmack bleibt allerdings, denn die Messe hätte Knaut zufolge in diesem Jahr einen Rekordumsatz machen können: 100 Millionen waren prognostiziert - doch es werden wohl rund 60 Millionen Euro weniger sein. Doch Knaut gibt sich auch zuversichtlich: "Zumindest werden wir das überstehen."