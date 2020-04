Wiedergewonnenes Vertrauen

Die Öffnung der Notschlafstellen habe wieder zu Vertrauen zwischen der Stadt, den Trägern von Hilfsangeboten und den wohnungslosen Menschen geführt, fasst Louisa Schneider im Gespräch mit MDR SACHSEN die derzeitige Situation zusammen. "Viele der Obdachlosen fühlen sich jetzt beschützt und als Mensch wahrgenommen", erzählt die Wissenschaftlerin, die am Max-Planck-Institut arbeitet. Seit 2018 beschäftigt sie sich mit dem Thema Wohnungslosigkeit und arbeitet seit Jahren in der Obdachlosenhilfe. Trotz des wiedergewonnenen Vertrauens gebe es aber Probleme: "Die meisten Strategien, um sich vor dem Coronavirus zu schützen, wie häufiges Hände waschen oder soziale Distanzierung sind für wohnungslose Menschen nicht einfach umsetzbar und mehr auf den häuslichen Raum zugeschnitten", so Schneider. Und die, die nicht in die Notunterkünfte wollen oder können, seien noch isolierter. Ihnen würde oftmals die Möglichkeit fehlen, sich ausreichend mit der Corona-Problematik auseinander setzen zu können.

Louisa Schneider ist Anthropologin am Max-Planck-Institut für Ethnologische Forschung in Halle/Saale. Ihre Forschung beschäftigt sich mit wohnungslosen Menschen in Leipzig. Dabei geht es um Schwierigkeiten und Chancen wohnungsloser Menschen in Deutschland. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk Deshalb wird der Zugriff auf ein Handy und die Möglichkeit auch dort Informationen zu sammeln, nicht nur zur Sicherung der Grundbedürfnisse absolut essentiell, sondern auch zur Minderung der Angst. Wie soll man denn - wenn sich die ganze Stadt geändert hat und man nicht weiß, was eigentlich genau los ist - wie soll man denn dann mit seiner eigenen Angst klarkommen. Louisa Schneider Anthropologin, Max-Planck-Institut für Ethnologische Forschung

Notunterkünfte in Leipzig Alle Notschlafstellen haben aufgrund der Ausgangsbeschränkungen seit dem 23.03.2020 ganztags geöffnet.



Übernachtungshaus für wohnungslose Männer

Rückmarsdorfer Straße 7



Übernachtungshaus für wohnungslose Frauen

Scharnhorststraße 27



ALTERNATIVE I (Notunterbringung wohnungsloser drogenabhängiger Personen)

Chopinstraße 13



Notschlafstelle (Interim)

Torgauer Straße 290



Wertschätzung wichtig

Als die Schutzmaßnahmen ergriffen wurden, gab es noch keine Strategie für wohnungslose Menschen. Und mit jeder neu getroffenen Maßnahme tauchten neue Probleme auf. Einkaufswagen-Zwang in den Supermärkten, stündliches Hände waschen, Ausgangsbeschränkung und menschenleere Fußgängerzonen. "In dieser Situation war ihre Lage natürlich extrem prekär", erzählt Louisa Schneider. Erstaunlich sei gewesen, dass die größte Sorge dieser Menschen nicht die Frage war: "Wie komme ich an Essen? Wie kann ich mich selber versorgen?", erzählt die Wissenschaftlerin. Die obdachlosen Menschen wollten wissen, was sie persönlich zur Eindämmung der Krise beitragen könnten.

Mir wurde zum Beispiel mehrfach gesagt: 'Angela Merkel hatte gesagt, es kommt auf jeden Menschen an, und nur zusammen können wir das lösen. Ich bin aber gezwungen, im öffentlichen Raum zu bleiben und kann dadurch gar nichts dazu beitragen'. Louisa Schneider Anthropologin, Max-Planck-Institut für Ethnologische Forschung

Die Folge: Die Obdachlosen fühlten sich nicht zur Gemeinschaft dazugehörend und nicht wertgeschätzt. Mit der Eröffnung der Notschlafstellen und mit dem wachsenden flexiblen Hilfsangeboten hat sich das nun geändert. Obdachlose, so Schneider, können sich jetzt einbringen.

Solidarität und Hilfsangebote