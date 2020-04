Die Corona-Krise stellt das deutsche Schulsystem vor enorme Herausforderungen. Seitdem die Schulen geschlossen sind, haben sich die unterschiedlichsten Formen des Unterrichts entwickelt. Eltern beschweren sich darüber, dass Lehrer ihren Schülern zu Beginn der Krise einen Stapel Hausaufgaben mitgegeben haben und seitdem nicht mehr erreichbar sind. Andere stöhnen darüber, dass ihren Kindern täglich ein Berg Aufgaben zukommt, der auch die Eltern fordert. Die einen kontrollieren strikt, die anderen überhaupt nicht.

Verständnis für Eltern und Lehrer

Kreiseltern- und Kreisschülerräte hatten bereits vor Wochen einen einheitlichen Weg gefordert. Geschehen ist seitdem jedoch kaum etwas. Tim Erdmann ist Lehrer an der Leipziger Sportoberschule. Er hat Verständnis für beide Seiten: "Es ist nicht einfach, sich abzustimmen und herauszuarbeiten, was der richtige Weg ist. Es bringt ja auch nichts, etwas zu beschließen und nach einer Woche wieder über den Haufen zu werfen. Wenn eine Schule mit einer Variante gut fährt, heißt das nicht, dass es an einer anderen Schule genauso gut funktioniert."

Bildrechte: MDR/Lars Tunçay Ich verstehe Eltern, Kollegen und auch Schüler, die mehr Struktur und mehr einheitliches Handeln fordern, aber es ist wahnsinnig schwer, diese einheitliche Struktur zu finden. Tim Erdmann Lehrer an der Leipziger Sportoberschule

Zeit, neue Dinge auszuprobieren

Erdmann unterrichtet Sport und Mathematik in den Klassenstufen 5 bis 10. Er begreift die derzeitige Situation als Chance. "Ich haben endlich mal Zeit, gewisse Dinge auszuprobieren. Die hatte ich im Alltag überhaupt nicht. Jetzt, wo die Schüler selbständig arbeiten und mit den Aufgaben beschäftigt sind, habe ich Zeit, Themen intensiver vorzubereiten und dann auch umzusetzen."

Matheunterricht 2.0

Seitdem die Schulen geschlossen sind, unterrichtet er über das Internet mit YouTube-Tutorials und Livestreams. Seine Schüler können zwischendurch auf Pause drücken oder zurückspulen, oder ihren Lehrer direkt fragen, wenn sie etwas nicht verstanden haben. Es gibt digitale Arbeitsblätter und Aufgaben per App. Am Nachmittag unterrichtet er die Klasse im Videochat. Der "Matheunterricht 2.0" kommt gut an bei den Schülern. "Es gab sehr viel positives Feedback von Schülern und auch von Eltern. Ich tausche mich auch mit Kollegen aus."

In YouTube-Tutorials erklärt Tim Erdmann seinen Schülern die Mathe-Aufgaben. Bildrechte: MDR/Lars Tunçay

Manche Schüler hatten anfangs Schwierigkeiten, alles technisch umzusetzen. Manche Familien waren etwas überfordert, weil sie zu Hause nicht die Möglichkeiten hatten. Aber das meiste hat sich in den ersten zwei Wochen eingeschliffen. Tim Erdmann Lehrer an der Leipziger Sportoberschule

Noch viel zu tun

Insgesamt ist sein Fazit nach fünf Wochen Homeschooling aber ernüchternd. "Es gibt zwar Schüler, die mit dem Online-Unterricht super zurechtkommen und sogar richtig viel lernen, aber es gibt eben auch zu viele Schüler mit technischen Schwierigkeiten."

Meine Hoffnung ist nur teilweise erfüllt worden, dass je länger das Homeschooling dauert, die Medienkompetenz in den Familien einfach mitwächst, weil sich alle mit dem Problem auseinandersetzen. Tim Erdmann Lehrer an der Leipziger Sportoberschule

Dass benachteiligte Familie bei der Anschaffung von Technik finanziell unterstützt werden sollen, begrüßt er. "Aber es ist auch hier mit der reinen Ausstattung nicht getan und es braucht bei den Eltern, wie bei den Schülern, Angebote, sie für die digitalen Medien fit zu machen."

Ich wünsche mir in solchen Fällen, dass nicht der Frust und der Zweifel an den digitalen Medien zu groß wird und wir nach der Corona-Zeit die digitale Entwicklung, in ihren nützlichen Facetten und in gleicher Intensität fortführen können. Tim Erdmann Lehrer an der Leipziger Sportoberschule

Aus Fehlern lernen

Es gelte auch flexibel zu sein und aus den Fehlern zu lernen, hat Erdmann festgestellt. So gab es an der Sportoberschule zu Beginn einen E-Mail-Verteiler für die einzelnen Klassen. "Das hat aber nicht funktioniert, weil Server zusammengebrochen sind und Schüler einzelne E-Mails nicht oder erst ein paar Tage später bekommen haben." Seitdem rufen die Schüler ihre Aufgaben über die Homepage der Schule ab.

Sportunterricht per YouTube: Tim Erdmann gibt Tutorials im Auenwald Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der Unterricht per Kamera ist immer noch etwas ungewohnt für Schüler und Lehrer und sorgt immer wieder für witzige Situationen: "Es ist vielen Schülern gar nicht bewusst, wie man so in der Videokommunikation wirkt, während man sich im Klassenraum in der Menge unbeobachtet fühlt. Da sind dann Schüler, die auch mal in der Nase popeln oder plötzlich aufstehen und was holen. Da gibt man dann mal eine Rückmeldung und die Schüler sind gewarnt fürs nächste Mal."

Für viele ist der Videochat erstmal nur eine Spielerei. Es ist schwer, auf diesem Wege Inhalte zu vermitteln und große Lernerfolge zu erzielen. Für die Kommunikation ist es aber auf jeden Fall von Vorteil. Tim Erdmann Lehrer an der Leipziger Sportoberschule

Kontakt zu den Kumpels per Video

Bei vielen Schülern sei nach den ersten Wochen der Corona-Pandemie die Kommunikation mit ihren Mitschülern eingeschlafen, berichteten Eltern. Durch die Videokonferenzen im Klassenverbund sind die Schüler nun wieder regelmäßig im Kontakt.

Für Lena ist der Umgang mit den neuen Medien bereits selbstverständlich. Die Schülerin der sechsten Klasse findet den Unterricht über das Internet cool. "Auch, dass man den Lehrer direkt vor sich hat und fragen kann und nicht eine Mail schreibt und auf die Antwort wartet, ist gut. Es sind manchmal ein bisschen viele Aufgaben. Da kommen manchmal abends noch drei Aufgaben, die man bis zum nächsten Tag zurückgeschickt haben muss. Das ist dann schon mal stressig."