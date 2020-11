Während touristische Übernachtungen in Sachsen bis Ende November untersagt und nur Geschäftsreisen erlaubt sind, haben Corona-Skeptiker, die am Sonnabend zu einer Demonstration nach Leipzig anreisen wollen, offenbar eine Lücke entdeckt. Die Teilnahme an einer angemeldeten, genehmigten Versammlung zähle nicht zu "touristischen Zwecken", teilte das Sozialministerium Sachsen auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Personen, die in einem Hotel übernachten wollten, um an einer solchen Versammlung teilzunehmen, dürften damit auch beherbergt werden.