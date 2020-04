05.04.2020 | 07:00 Uhr Gassigehen in Corona-Zeiten - eine echte Herausforderung

In der Corona-Krise möchte man Hund sein - zumindest in Leipzig. Dort gibt es noch den Gassi-Service für Vierbeiner. Mehrmals in der Woche geht es mit einer Hundemeute raus an die frische Luft - ganz ohne Kontaktverbot.