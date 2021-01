Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wo sind Sachsens Impfzentren? Seit dem 15. Dezember muss es in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt jeweils ein Impfzentrum sowie jeweils ein mobiles Impfteam geben. Das hat der Bund so vorgegeben. In Sachsen sind das also 13 Impfzentren und ebenso viele mobile Teams.



Stadt Dresden: Messe Dresden

Stadt Leipzig: Messe Leipzig

Stadt Chemnitz: Netto Chemnitz, Wilhelm-Raabe-Str. 6

Landkreis Bautzen: Sporthalle am Flughafen

Erzgebirgskreis: Festhalle Annaberg-Buchholz

Landkreis Görlitz: Messehalle Löbau

Landkreis Leipzig: ehemaliger Aldi Markt Borna

Landkreis Meißen: Sachsen-Arena Riesa

Landkreis Mittelsachsen: Mittweida über Simmel (ehemals EKZ)

Landkreis Nordsachsen: Stadthalle Belgern

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge: Aldi Pirna-Jessen

Vogtlandkreis: Spektrum Treuen/Eich (ehemaliger Baumarkt)

Landkreis Zwickau: Stadthalle Zwickau



Jeder kann das Impfzentrum in Anspruch nehmen, welches für ihn besser erreichbar ist, unabhängig von der Kreiszugehörigkeit. Dazu soll es zukünftig auch regionale Außenstellen der Impfzentren geben. Für diese gibt es laut Sozialministerium aber noch keine konkreten Pläne.