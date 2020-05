Nachdem in Taucha ein Oberschüler positiv auf das Coronavirus getestet wurde, soll der Unterricht am Montag regulär fortgesetzt werden. Das hat das zuständige Gesundheitsamt mitgeteilt.

"Mit einem Erkrankten in der Schule kann der Unterricht am Montag natürlich fortgesetzt werden", sagte Landrat Kai Emmanuel. "Nach dem Bekanntwerden der Erkrankung haben wir sofort alle möglichen Kontaktpersonen geprüft und konnten feststellen, dass alle Personen nicht infiziert sind. Damit steht der Weiterbetrieb nicht mehr infrage.“ Emmanuel zeigte sich zufrieden, dass die Hygienekonzepte an den Schulen konsequent umgesetzt werden.