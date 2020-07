Vier schwerkranke Corona-Patienten aus dem italienischen Bergamo wurden seit Ende März in Leipziger Kliniken behandelt. Aber nur der Patient Felice Perani überlebte. "Zehn Tage lang schwebte ich zwischen Leben und Tod", sagt der Italiener heute. Erst zwei Wochen nach seiner Ankunft wurde den Ärzten des Universitätsklinikums klar, dass es Felice Perani schaffen könnte.

Die Klinik der Universität Leipzig hat mir das Leben gerettet, buchstäblich das Leben gerettet. Wenn ich in Bergamo geblieben wäre, wäre ich jetzt tot.

Nach der intensivmedizinischen Behandlung in Leipzig kam der Patient Anfang Mai in eine deutsche Reha-Klinik. In wenigen Tagen wird er nun seine Familie zu Hause wiedersehen können.