Die Connewitzkrawalle von Neonazis und Hooligans Am Abend des 11. Januar 2016 waren 250 bis 300 schwarz gekleidete, zum Teil vermummte Randalierer durch den Leipziger Stadtteil Connewitz gezogen. Bewaffnet mit Eisenstangen, Schlagstöcken und Holzlatten, demolierten sie insgesamt 25 Geschäfte, Bars und Wohnungen sowie 18 Autos. In dem linksgeprägten Stadtteil zündeten sie Böller und Leuchtraketen. Laut Staatsanwaltschaft entstand ein Schaden von rund 113.000 Euro. Die Polizei nahm 215 Tatverdächtige fest.



Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat insgesamt 103 Anklagen gegen 204 Tatverdächtige an mehreren Amtsgerichten in der Region erhoben. Weitere Fälle wurden nach Dresden abgegeben.