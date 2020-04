Gemeinsam mit den Kindern in der Notbetreuung entwickeln die Erzieherinnen Experimente und Bastelanleitungen zum Nachmachen. Da werden ungiftiger Schleim gemixt, Schokolinsen aufgelöst und man kann Wilma Wochenwurm kennenlernen und ihn aus Papier nachbasteln. All das und mehr wird im Netz erklärt.

Bildrechte: DRK Muldental

Daniel Kemp vom DRK Muldental erklärt die Idee dahinter: "Die Familien leben gerade auf engem Raum zusammen. 24 Stunden am Tag und die Kinder haben keine Möglichkeit, auf den Spielplatz zu gehen. Da gehen den Eltern vielleicht auch die Ideen aus, was sie kochen oder den Kindern zum Spielen anbieten sollen, weil das ja sonst die Kita übernimmt. Da haben wir uns gedacht, warum nicht den Kita-Alltag in die Familien bringen, die nicht in Notbetreuung sind."