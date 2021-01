Termine für die Corona-Tests werden im Internet vergeben. Der Chefarzt des Medizinischen Zentrallabors, Dr. Stephan Borte, erklärte: "Die Probenentnahme erfolgt mittels Rachenspülwasser und ist für die Patienten angenehmer als die herkömmliche Entnahme mit einem Stäbchen - bei gleicher Qualität." Dazu müssten die Patienten einige Sekunden ein medizinisches Wasser gurgeln, das leicht salzig schmeckt. Anschließend werde die Lösung ausgespuckt und im Labor einem PCR-Test unterzogen. "Das Testergebnis liegt innerhalb eines Tages vor und kann von den Patienten selbstständig via Barcode sicher von zu Hause am Computer oder mobil per Handy oder Tablet abgerufen werden", teilte der Chefarzt weiter mit. Der Test am Klinikum kostet den Angaben zufolge 150 Euro.