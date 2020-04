Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat am Freitag Schutzmasken und Testequipment an den Regionalhauptmann der Region Liberec, Martin Půta, übergeben. Bei dem Treffen vor dem Leipziger Frauenhofer Institut unterstrich Kretschmer die Wichtigkeit einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Kampf gegen die Corona-Pandemie.

Martin Půta, Regionalhauptmann der Region Liberec Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Kretschmer zeigte sich erleichtert, dass die Einreisebeschränkungen nach Tschechien gelockert wurden. "Wir sind aufeinander bezogen. Das, was auf der anderen Seite der Grenze passiert, betrifft uns auch." Martin Půta bedankte sich für die Unterstützung. Das Material ermögliche es unter anderem die Senioren in den Pflegeheimen zu testen. Auch in Liberec arbeite man weiter an neuen Ideen im Kampf gegen das Virus. Man wolle die Zusammenarbeit weiter vorantreiben, sagte Reimund Neugebauer. "Unser Ziel ist ein deutsch-tschechisches Frauenhofer Institut." Über die Jahre sei dort viel aufgebaut worden. Dies soll zu einer selbständigen Einheit weiterentwickelt werden.