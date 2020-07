Die Installation "It is like it is" von Dennis Josef Meseg ist nun auch in Sachsen zu sehen. Der Bonner Kunststudent hüllte 111 Schaufensterpuppen in weiß-rotes Absperrband und stellte sie am Freitag auf den Leipziger Augustusplatz vor dem Gewandhaus auf. Am Sonnabend nehmen die Puppen Aufstellung auf dem Altmarkt in Dresden. Mit der Kunstaktion will Meseg ein Mahnmal zur Corona-Krise installieren. Zuvor war die Installation bereits in vielen anderen deutschen Großstätten zu sehen.