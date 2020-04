Der Kunstraum D21 hat in Leipzig über Ostern eine besondere Kusntaktion gestartet. An den großen Schaufenstern des Raumes hängen Umschläge mit Kunst zum Mitnehmen.

In den Umschlägen verstecken sich Texte, Zeichnungen oder Collagen Leipziger Künstler. Rund 50 Umschläge wurden von zehn Künstlern bereits vorbereitet. "Doch bei Interesse können wir auch noch nachlegen", so Christoph Awe vom D21.

Durch die Corona-Krise kann auch der Kunstraum seine Türen aktuell nicht öffnen. "Wir haben aber große Schaufenster und wollten diese irgendwie bespielen", so Awe. Auch die Künstler der Stadt können ihre Kunstwerke derzeit nicht zeigen. Das D21 möchte ihnen so eine Präsentationsfläche geben.

Am Schaufenster des Kunstraums D21 in Leipzig hängen die Umschläge mit Kunst zum Mitnehmen. Bildrechte: D21 Kunstraum / Christoph Awe

Außerdem befindet sich in jedem Umschlag auch eine Kontaktmöglichkeit zu den Künstlern. "So können die Menschen mit den Künstler in Austausch treten", erzählt Awe.