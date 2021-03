Seit einem Jahr hören wir immer wieder dieselben Regeln: Hände waschen, Maske tragen, Abstand halten, Kontakte reduzieren. Das helfe am Besten gegen die Ausbreitung des Coronavirus – predigt auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und infizierte sich im Oktober dennoch. Jetzt wurde bekannt, dass sich Spahn zu jener Zeit auf einer privaten Dinnerparty in Leipzig mit einem Dutzend Unternehmern traf und Wahlkampfspenden sammelte. Das war zu jener Zeit in Sachsen möglich. Jessica Brautzsch fasst die Geschichte zusammen.