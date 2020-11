Die Stadt Leipzig hat als letzte Region in Sachsen den Grenzwert für Risikogebiete überschritten. Das geht aus den Daten des Robert-Koch-Instituts hervor. Danach gab es in der Stadt in den vergangenen sieben Tagen mehr als 51 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Die "Leipziger Volkszeitung" meldet einen noch höheren Inzidenz-Wert. Demnach sind innerhalb von einer Woche 315 Menschen positiv getestet worden. Das würde einer 7-Tage-Inzidenz von 53 pro 100.000 Einwohner entsprechen.



Auf der Internetseite der Stadt selbst wurden die Zahlen des Gesundheitsamtes allerdings letztmals am Freitag aktualisiert. Eine Anfrage von MDR SACHSEN blieb bislang unbeantwortet. Mit der Grenzwertüberschreitung ist Sachsen jetzt das achte Bundesland, das flächendeckend als Corona-Risikogebiet gilt.