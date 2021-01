Die Stadtratssitzung wird am Mittwoch nicht im Rathaus, sondern erstmals per Videoschalte stattfinden. (Archivbild)

Die Stadtratssitzung wird am Mittwoch nicht im Rathaus, sondern erstmals per Videoschalte stattfinden. (Archivbild)

Die Stadtratssitzung wird am Mittwoch nicht im Rathaus, sondern erstmals per Videoschalte stattfinden. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Stephan Flad

Der Leipziger Stadtrat tagt an diesem Mittwoch wegen der Corona-Pandemie erstmals digital. Leipzig ist die erste Kommune in Sachsen, die eine Erlaubnis für eine Videositzung erhalten hat, wie die Landesdirektion mitteilte. Die Ratsmitglieder sollen per Videokonferenz zusammengeschaltet werden und auch Beschlüsse fassen dürfen. Ein Tool ermöglicht nicht nur offene, sondern auch geheime Abstimmungen. Wahlen sowie Beschlüsse über die Haushaltssatzung seien allerdings nicht per Videoschalte möglich, hieß es. In der heutigen Sitzung soll es unter anderem um die Taxitarifordnung der Stadt gehen.