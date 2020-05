Roland Müller aus Leipzig hat die Faxen dicke: Will er seinen Sperrmüll zu einem der Wertstoffhöfe der Stadt bringen, musste er bisher lange Fahrzeiten auf sich nehmen. Denn aufgrund der Corona-Krise waren die meisten Annahmestellen in Leipzig geschlossen. Am Anfang konnte man nur an vier, dann an sechs der insgesamt 13 Wertstoffhöfe seinen Müll abgeben. Die Folge: Lange Staus, lange Wartezeiten und großer Unmut bei den Kunden. Auch Roland Müller fand die Situation grenzwertig und hat sich an MDR SACHSEN gewandt. Es sei eine Zumutung, durch die halbe Stadt zu fahren, um einen Wertstoffhof zu erreichen, so Müller. Auch den Mitarbeitern vor Ort sei die Situation kaum noch zuzumuten. Seine Forderung: In Leipzig sollen wieder alle Wertstoffhöfe geöffnet werden.

Wunsch fast erfüllt

Seit Montag ist es wieder möglich, an allen dreizehn Wertstoffhöfen der Stadt seinen ausgedienten Toaster, das alte Klappbett oder den Grünschnitt abzugeben. Da das Personal allerdings nach wie vor für die haushaltsnahe Abfallentsorgung, die corona-bedingt in zwei Schichten erfolgt, benötigt wird, könne es zu Änderungen der Öffnungszeiten kommen, teilte die Stadtreinigung mit. Zudem gelten weiterhin die Abstandsregeln. Das heißt: Heißt: Je nach Platzkapazität der einzelnen Annahmestellen ist es möglich, dass immer noch nicht so viele Autos auf den Hof fahren können, wie vor Corona.

Wer lange Wartezeiten vermeiden möchte, sollte die Entsorgung seines Mülls noch ein wenig verschieben. Susanne Zohl Stadtreinigung Leipzig

Wie wichtig und systemrelevant die Mitarbeiter der Stadtreinigungen sind, wurde in Zeiten von Corona mehr als deutlich. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Ungewohnter Ansturm

Nicht nur für den Leipziger Roland Müller war die Situation an den Wertstoffhöfen ungewohnt. Auch für die Mitarbeiter sei der Lockdown keine einfache Zeit gewesen, sagte Susanne Zohl von der Stadtreinigung MDR SACHSEN. Vor allem sei viel Müll illegal vor den geschlossenen Wertstoffhöfen abgelagert worden. Zusatzarbeit für die Männer in Orange.

Unsere Mitarbeiter mussten täglich den Müll vor den Annahmestellen einsammeln und entsorgen. Susanne Zohl Stadtteinigung Leipzig

Der Appell, die Wertstoffhöfe nur zu nutzen, wenn nötig, weil man umgezogen ist oder ein Haushalt aufgelöst wurde, hatte wohl nicht alle Menschen in der Stadt erreicht. Obwohl anfangs das Haus nur mit triftigen Grund verlassen werden durfte, folgte ein Ansturm auf die Höfe. "Zum Schutz unserer Mitarbeiter und der Kunden war und ist nur eine begrenzte Anzahl an Fahrzeugen auf den Wertstoffhöfen zugelassen", erklärt Zohl. Dadurch habe die Abwicklung mehr Zeit in Anspruch genommen, als üblicherweise.

Wenn statt fünf Fahrzeugen nur noch zwei gleichzeitig auf den Hof dürfen, ist das schon ein gewaltiger Unterschied. Susanne Zohl Stadtreinigung Leipzig

Besonders schlimm sei die Situation an den Wertstoffhöfen in der Dieskau- und Max-Liebermann-Straße gewesen. Dort habe sogar die Polizei und das Ordnungsamt eingreifen müssen, weil die Autos die Straße verstopften und selbst die Straßenbahn nicht mehr durchkam. Darauf haben einige Bürger vor Ort mit Unverständnis reagiert, erzählt Zohl. Teilweise seien die Mitarbeiter beschimpft worden, auch die Ordnungskräfte bekamen die Wut der ausgebremsten Müllentsorger zu spüren. Wann sich die Situation an den Wertstoffhöfen wieder normalisiert, kann Susanne Zohl nicht abschätzen. "Solange es die Abstandsregelung gibt, solange wird es wohl immer wieder zu Wartezeiten kommen." Warten auf Einlass: Wenn alle zur gleichen Zeit die gleiche Idee haben, kann es etwas länger dauern, seinen Müll abzugeben. Bildrechte: MDR/Mandy Ganske-Zapf