Die für den 25. September bis 4. Oktober geplanten Leipziger Markttage finden in diesem Jahr nicht statt. Grund sei die Corona-Pandemie, teilte das Leipziger Marktamt mit. "Angesichts der unverändert angespannten Corona-Situation müssen wir hier sensibel und verantwortungsbewusst handeln", erklärte Amtsleiter Walter Ebert am Montag. Deshalb habe sich die Stadt entschieden, zum Schutz der Gesundheit aller, auf die Durchführung der Markttage zu verzichten. Von der Absage direkt betroffen sind rund 90 Händlerinnen und Händler.

Im Gegensatz etwa zum Weinfest oder zu den Wochenmärkten gibt es laut Marktamtleiter Ebert kaum Möglichkeiten, den Anspruch an den besonderen Marktcharakter ohne erheblichen Mehraufwand mit den zurzeit geltenden Regelungen in Einklang zu bringen.



Während der Markt zum Weinfest mit gerade noch vertretbarem Aufwand eingezäunt und eine geforderte Nachverfolgung eingerichtet werden könne, sei dies zu den Markttagen als Spezialmarkt mit umfassendem Event- und Gastronomieangebot, einem historischen Mittelalter-Markt und Aufenthaltsflächen nicht mehr möglich, so das Amt.