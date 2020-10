Tanne, Lichter, Lebkuchen und weihnachtstypische Artikel wird es auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt in diesem Jahr geben. Aber Glühwein und Gastronomie werden fehlen (Archivfoto).

Tanne, Lichter, Lebkuchen und weihnachtstypische Artikel wird es auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt in diesem Jahr geben. Aber Glühwein und Gastronomie werden fehlen (Archivfoto). Bildrechte: MDR/Silvio Zschage

Der Leipziger Weihnachtsmarkt wird in diesem Advent deutlich kleiner ausfallen als sonst, um die Corona-Infektionszahlen einzudämmen. Das hat die Stadt Leipzig mitgeteilt. Buden mit Lebkuchen, typischen Weihnachtswaren und Stollengebäck sowie Lichterglanz soll es rund um den traditionellen Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz und in den Seitenstraßen geben. Allerdings werden keine Glühweinstände und gastronomischen Buden mit Bratwurstverkauf oder ähnlichem aufgebaut. Wie der Leipziger Wochenmarkt soll auch der Weihnachtsmarkt ohne Umzäunung oder Registrierung zugänglich sein.

Die Punschtassen mit Motiven des Sandmanns und seiner Märchenlandfreunde waren jedes Jahr der Hit in Leipzig. 2020 wird es keinen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt geben. Bildrechte: Stadt Leipzig

Die Stadt Leipzig beruft sich bei ihren Plänen auf die Entwicklung der Infektionszahlen. Leipzig orientiert sich hier an den bundesweit vereinbarten Inzidenzwerten von 20, 35 und 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Ziel ist es, die Inzidenz in Leipzig unter dem Wert von 35 zu halten. Daran richtet sich die Ausrichtung des Weihnachtsmarktes in der Innenstadt aus, hieß es. Eine kurzfristige Absage bleibe für die Stadtverwaltung die letzte Option.