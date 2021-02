Ich bin überzeugt, dass ein gutes Hygienekonzept die Übertragungswahrscheinlichkeit herabsenken kann. Es ist toll, was viele Gastronomen geleistet haben, gar keine Frage. Das Problem ist jedoch nicht nur die Übertragungswahrscheinlichkeit vor Ort. Tourismus und Gastronomie sind immer mit viel Mobilität verbunden. Zudem treffen sich Personengruppen in gemeinschaftlich genutzten Räumen, die oft aus unterschiedlichen Regionen und auch Haushalten kommen. Das ist nicht leicht für die Kontaktnachverfolgung.

Dass es gar keine Infektionen gibt, halte ich nahezu für ausgeschlossen. Eine hundertprozentige Sicherheit wird es nie geben. Man kann natürlich sein Bestes tun. Hier sind ja auch wirklich gute Konzepte erarbeitet worden, die natürlich immer individuell an die jeweilige Einrichtung angepasst werden müssen. Es gibt es also kein Rund-um-Konzept, das für alle gut ist. Grundsätzlich gilt alles das, was wir seit Monaten gelernt haben: Kontaktbeschränkungen in den Räumlichkeiten, desinfizieren, lüften und so weiter.