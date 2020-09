Auf dem Richard-Wagner-Platz in der Leipziger Innenstadt steht dieser Tage ein Wohnwagen. Wer hineinschaut, dürfte überrascht sein: Drinnen gibt es eine großzügige Liegefläche, Kondome, Sexspielzeuge und Peitschen. Es ist das sogenannte Lovemobil, ein (Sex-)Wohnwagen, mit dem unter anderem die Aidshilfe in Leipzig über das Thema Sexarbeit aufklären will.

Beratungsangebot

Frau Herzog* ist Mitarbeiterin bei der Beratungsstelle Leila: "Wir haben als Modellprojekt erst letztes Jahr im Oktober so richtig gestartet. Das hieß, wir haben eine völlig neue Fachberatungsstelle aufgebaut, erst einmal Materialien hergestellt, Flyer und so weiter." Ein wichtiger Teil ihrer Arbeit sei auch der Besuch der Männer und Frauen in der Sexarbeit, also in Bordellwohnungen und in den zwei großen Clubs der Stadt.

Aufgaben der Beratungsstelle für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter Die Beratungsstelle informiert Prostituierte beispielsweise über Themen wie Rechte, Pflichten, Steuern, Arbeitsorte und die Arbeitslandschaft in Leipzig. Beim Einstieg ins Gewerbe oder beim Wechsel innerhalb der Sexarbeit steht die Fachstelle beratend zur Seite. Auch in schwierigen Fällen, wie Schwangerschaftsabbrüchen ohne Krankenversicherung, helfen die Mitarbeiter.

Coronavirus wirft Pläne durcheinander

Frau Herzog neben dem Lovemobil in der Leipziger Innenstadt. Ihren vollständigen Namen möchte die Beraterin nicht nennen. Bildrechte: MDR/Katharina Pritzkow Doch als im Februar der Grundstein für die Arbeit gelegt war, kam kurz darauf das Coronavirus. Und mit ihm das Verbot, die Klienten persönlich aufzusuchen. So wurde die Beratung online oder am Telefon abgehalten, erklärt Herzog: "Wir haben alle Informationen gesammelt und auf unserer Homepage gestellt. Außerdem haben wir eine Handynummer, wo man uns auch mal ein paar WhatsApp-Nachrichten schreiben kann." Statt über Arbeitsbedingungen und Gesundheit sei es in dieser Zeit vor allem um das Thema finanzielle Hilfen gegangen.

Arbeitsverbot für Sexarbeiter im Frühjahr und Sommer