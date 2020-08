Die Deutsche Bahn will in ihren Zügen die Einhaltung der Maskenpflicht stärker kontrollieren. Nach Angaben des Unternehmens soll die Anzahl der Kontrollen bis Anfang September mehr als verdoppelt werden. In Sachsen finden die Kontrollen ausschließlich zwischen Leipzig und Halle statt.

Am heutigen Dienstag kontrollierten in sieben Bundesländern Mitarbeiter der Bahn gemeinsam mit Beamten der Bundespolizei die Einhaltung der Maskenpflicht in den Zügen. Der überwiegende Teil der Fahrgäste habe eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Derzeit setzt das Unternehmen nach eigenen Angaben pro Tag in rund 60 Fernverkehrszügen Sicherheitsmitarbeiter ein, die das Tragen von Masken prüfen.