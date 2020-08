Zu wenig Personal Wer kontrolliert die Einhaltung der Maskenpflicht in Leipzig?

Wer trotz Mundschutzpflicht keine Maske trägt, muss je nach Bundesland mit mehr oder weniger empfindlichen Strafen rechnen. Baden-Württemberg verlangt dann 100 Euro, in Berlin werden im schlimmsten Fall 500 Euro fällig und Rheinland-Pfalz will gerade mal 10 Euro. Bisher gibt es keine entsprechende Regelung in Sachsen – doch das soll sich nun ändern. Ab September soll es auch hier ein Bußgeld geben, wenn man die Mundschutzpflicht missachtet. Wie ihre Einhaltung kontrolliert werden soll und was die Menschen davon halten – MDR SACHSEN-Reporterin Barbara Brähler hat sich in Leipzig umgehört.