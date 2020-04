Jeder, der mit einem professionellen Ständchen Danke sagen oder eine musikalische Umarmung versenden möchte, kann sich online mit seiner Geschichte bewerben. "Wir möchten mit dieser Aktion auch Menschen in der Region und in kleineren Orten besuchen, die möglicherweise derzeit abgeschnitten oder einsam sind", sagt Programmdirektorin Wildermuth. "Wir als MDR wollen zumindest für einen kleinen Moment aufheitern und eine kleine musikalische Freude schenken."

Einer der Musiker, die dorthin ausrücken, wo sie gebraucht werden, ist Adam Markowski. Der Violinist freut sich auf die Gelegenheit, Danke zu sagen. "Das ist eine schöne Möglichkeit für uns, wieder mit dem Publikum in Kontakt zu kommen. Ich finde, es ist eine gute Idee, dass man sich bei Leuten bedankt, die einfach gnadenlos durchziehen im Moment. Da habe ich einen großen Respekt vor und kann mich nur mit dem bedanken, was ich kann, nämlich Musik machen."

Dabei ist es ausgerechnet das, was er und seine Orchesterkollegen zur Zeit nicht können. "Wir wollen total gerne für die Leute da sein mit unserer Musik. Da wir das aber aus gesundheitlichen Gründen gerade nicht dürfen, liegen wir gerade alle ein bisschen wie Fische auf dem Strand rum, zappeln und wissen nicht so richtig, was wir machen sollen." Die Konzerte seien auch eine willkommene Gelegenheit, um die Kollegen endlich mal wieder zu sehen, sagt Markowski. "Du bekommst sofort einen Eindruck davon, wie es bei den Leuten ankommt. Das ist genau das, was uns im Moment am meisten fehlt."